شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يفتتح الخميس العرض المسرحى "الحكاية نور" لذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة الخميس المقبل، العرض المسرحى " الحكاية نور" ضمن " المسرح التفاعلى" لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك على مسرح الهناجر بدار الاوبرا المصرية.

ويشارك فى حضور العرض الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس وأعضاء وعضوات فرع المجلس بمحافظة الجيزة ولفيف من الشخصيات العامة.

والعرض المسرحى " الحكاية نور " عكف على الإعداد له منذ عام فريق عمل يتكون من الدكتورة نجلاء العسيلى كاتبة القصة وكل من الدكتورة أمال عثمان والمحامية تغريد شمس الدين عضوات فرع المجلس بالمحافظة، حيث قام الفريق بالتجهيز والترتيب وتقديم الدعم لعناصر العمل " ديكور ، اضاءة وبعض الأمور اللوجستية.

وتحاول المسرحية تحاول الإجابة عن الاسئلة مثل ماذا لو حرم شخص من نعمة الابصار وغاب النور عن حياته ، هل يظل أسيرا للظلام ام يبحث عن نور آخر وهبه الخالق للكثير منا لكننا قد لا نبصره فى غفلة من الزمن ، وهل الحكاية حكاية نور الانسان ام النور الذى يضئ العقول والقلوب .

والمسرحية بطولة كل من الفنانات نهال عنبر، منال سلامة، هدى إدريس والوجه الجديد زينة ، د. أحمد بيرو وفادى يوسف، فكرة د. نجلاء العسيلى ، سيناريو محمد السباعى ومحمد الحناوى ، وإخراج أحمد سمير ريان ، والذين آمنوا بالفكرة وقدموا جهودهم متطوعين .

هذا ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة مايا مرسي والدكتورة هبه هجرس على هامش العرض المسرحى معرض لوحات فنية لذوى الإعاقة بعنوان " أنامل ساحرة " لموهوبى القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات بصرية ، حركيّة وسمعية ، و يشارك فيه فتيات وفتيان وشباب تتفاوت أعمارهم من 14 لـ 30 سنة من الطلبة وأعضاء نادى المعادى وبعضهم فاز بجوائز والبعض الآخر حصل على منح تفرغ من الدولة فى الفن التشكيلي .

والمعرض يحتوى على أكثر من 20 لوحه تعبر عن إبداعات تفوق التصور فى رسالة واضحة ان هؤلاء الفنانين اصحاب طاقة لا إعاقة .