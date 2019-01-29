رئيس جامعة القاهرة: نشارك بقوة فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تشارك بقوة فى أسبوع شباب الجامعات الذى من المقرر أن تستضيفه جامعة كفر الشيخ بداية من يوم السبت المقبل 2 فبراير المقبل.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الجامعة سيكون لها حضور كبير فى فعاليات الأسبوع الذى يقام تحت رعاية الرئيس عب الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن شباب الجامعة يتشاركون مع زملائهم من الجامعات المصرية فى التنافس الإيجابى وتعزيز روح الانتماء والتعاون والمشاركة بين الجامعات.
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