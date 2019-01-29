إدارة المعارض بهيئة الكتاب: نعمل على قدم وساق لرصد المخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن الإدارة تعمل على قدم وساق لرصد أي مخلفات داخل الأجنحة ومتابعة سير العمل لتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب "دورة اليوبيل الذهبي".

وأشار بيومي إلى أن الإدارة رصدت مخالفة قيام أحد الكُتّاب أمس الاثنين، بالتوقيع داخل جناح إحدى دور النشر، وعلى إثر تدخلت الإدارة وأوقفت حفل التوقيع، ونقلته إلى القاعات المخصصة للتوقيع.

وذكر مدير إدارة المعارض في تصريحات صحفية له، أن الأماكن المخصصة للتوقيع هم 7 أماكن فقط، 6 منها مجانية، وهم؛ مدخل صالة 1 وصالة 2 و4 أماكن في بلازا 1 وبلازا 2، وهناك قاعة أخرى مدفوعة في القاعة المخصصة لحفلات التوقيع وتضم منصة ومتحدثين ومكانها في بلازا 2.

وأوضح "بيومي" أن تكرار مثل هذه المخلفات أكثر من مرة قد يعرض الدار لعقوبة دفع غرامة وغلق الجناح ومنعه من المشاركة.​