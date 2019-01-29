"الأموال العامة" تتصدي لمحاولات النصب على المواطنين وتجارة العملة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ضربات قوية وجهتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد محاولات النصب على المواطنين ومن يتاجرون بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب.

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