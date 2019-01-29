أخبار مصر | " الأرصاد" تحذر من رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " الأرصاد" تحذر من رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة أغلبها جنوبية شرقية تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
الصغرى العظمى
القاهرة 10 20
شبين الكوم 09 20
طنطا 10 20
دمنهور 10 19
الإسكندرية 09 19
بلطيم 08 20
مطروح 07 18
السلوم 05 18
سيوة 06 20
بورسعيد 09 19
دمياط 09 19
الزقازيق 08 19
الاسماعيلية 09 21
السويس 09 20
العريش 06 20
رفح 08 20
رأس سدر 13 18
نخل 07 18
نويبع 13 20
طابا 12 19
كاترين 02 18
الطور 14 20
شرم الشيخ 12 21
الغردقة 12 21
مرسى علم 11 20
الفيوم 07 20
بنى سويف 07 20
المنيا 05 20
أسيوط 05 21
سوهاج 06 21
قنا 07 22
الأقصر 07 23
أسوان 11 23
أبوسمبل 12 22
الوادى الجديد 06 21
شلاتين 14 24
ابو رماد 15 22
راس حدربة 15 23
حلايب 17 23
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