شكرا لقرائتكم خبر عن النقيب محمود النوبى يكتب قصيدة "مصر الحياة" احتفالاً بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الشاعر النقيب محمود النوبى قصيدة بعنوان "مصر الحياة" احتفالاً بعيد الشرطة الـ 67، و قال ضابط الشرطة النقيب النوبى، اليوم الإثنين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، تتحدث القصيدة عن بطولات رجال الشرطة، وشجاعتهم وصبرهم فى مواجهة الأعداء بدون ملل، للحفاظ على أمن مصر وسلامها، والعمل ليلا نهارًا بحب وإخلاص وإيمان برسالتهم، والعمل دائمًا بعزيمة وإصرار، وتتحدث القصيدة عن الفلاحين الشقيانين المحبين لمصر وأرضها، والعمال فى المصانع المجتهدين، والطلاب فى المدارس لرفع اسم مصر فى السما، وتتحدث القصيدة عن جهود القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على أمن الوطن.



النقيب محمود النوبى

وتقول القصيدة:

إسردى يا بلادى بالسنين.. عن إبن عاش أد اليمين

عن إبن شاف فيكى العجب.. ولا خاف فى مرة ولا عجز

شالك عمل بيكى العمل

يا بلادى يا أرض العلم

عم السلام ويا الأمان وإحنا هنا

شالوا البلاد جوه العيون دول مننا

يا بلادى يا أرض المعارك خوضتى أكبر معركة

شوفنا الولاد الطالعة فيكى طلعوا بنفس المعلمة

مين اللى قال دول راحوا فيكى.. ده إحنا بيكى وروحنا فيكى واللى مسك مسنا

شوفتك يا بلدى وانت حية.. واقفة وتحتك ألف حيه

حالفة لتمشى فى 100 طريق.. إيد بالسلاح وإيد فى طين

هتغير الصفر فى سنين.. محتاج قرون محتاج حضارة بالآلاف محتاج زمن

صم الآذان شال العزيمة والعمل جواه أمل

رسم العلم بحروف من الصبر اترسم

عمل الوطن بثبات حضارة للزمن

قال للتاريخ ضيف للسطور عصر البناء فى مجتمع

مبنى بعشق فى حب أرضك إترمى

مبنى بضمير اللى استهان بالصعب حبك واكتفى

قال فيكى تحيا وبيكى نحيا وفى ألف ناحية رفع العلم

على كوبرى أرض ومزرعة

على بيت ومصنع .. مدرسة

على جبهة برة وجبهة جوة وقال لنا

حب الوطن إيمان وعزيمة وبالعمل

حب الوطن إخلاص وصبر بدون ملل

حب الوطن انجاز تشوفه فى الوطن

فى سلام ولادى وفى أمانهم وفى راية عالية للسما

فى بلاد تقول للشر إسكت لما آجى تصمت

ده إنت مكانك مش هنا

إحنا الرجال شايلين أمانك ويا ولادك وده عهدنا باقيين على أمنك وحبك شال عقلنا

فليحيا شعبك الصبور وقائدها شايل الحمول ونعيش وأمننا أمنها

يا بلادى على مر العصور صابرة وكاسرة عدوها

وتعيشى يا مصر الحياة للكل دايما وده حلمنا



النقيب محمود النوبى

يُذكر أن الشاعر النقيب محمود النوبى – ضابط شرطة - أصدر كتاب "تاريخ صنعه الرجال" سبتمبر 2017، الذى يسرد فيه قصص حياة 145 شهيد، ويقول الضابط: كتاب يحكى بالقصة والقصيدة ما لا تعرفه عن أنبل من فى هذا الوطن، شهداؤه، وهذا الكتاب ليس لتذكر الشهداء، بل لنكمل ما بدأوه، الشهداء ليسوا أرقامًا، أو لوحة تذكارية، أو أوسمة وأنواط، الشهداء ليسوا أغنية نبكى بعد سماعها، الشهداء ليسوا ذكرى عابرة، بل حدوتة تستحق أن تُروى، وتاريخ يجب أن يحفظه أبناؤنا والأجيال القادمة عن ظهر قلب، حفاظاً على الوطن، والأرض التى روتها دماء الشهداء الأبطال.



النقيب محمود النوبى