شكرا لقرائتكم خبر عن البردويل أبو دومة.. محمد إمام يشارك بفيديو للزعيم يكشف فيه أسماء الدلع لأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد إمام، بمقطع فيديو، أهداه له أحد متابعيه، يجسد جزء من حوار والده الفنان عادل إمام، فى التليفزيون المصرى، حيث بعث هذا المتابع مقطع الفيديو لنجل الزعيم قائلاً: "فيديو وإنت عمرك 40 يوما"، ليعيد الفنان مشاركته عبر حسابه على "تويتر" معبراً بإيموشن ضاحك.

وفى مقطع الفيديو يظهر الفنان عادل إمام فى لقاء تليفزيونى، مع إحدى المذيعات، وكان ممسكًا أثناء الحوار بسيجارة يدخنها، وتحدث قائلاً: "أنا أصل كل عمل من أعمالى بعتبره زى ابنى".

وتابع قائلاً: "كل عمل من دول بعتبره زى رامى وسارة، ومحمد طبعاً نسيته، محمد ده أصله جاى بقاله 40 يوم بس جبار بقى طالع واد لذيذ"، لتهنئه المذيعه بمولوده.

وداعبت المذيعة الفنان عادل إمام بسؤاله عن طفله محمد قائلةً: "بيتكلم" ليرد الزعيم بلهجته الساخرة :" بقولك 40 يوم بيتكلم إزاى يعنى"، وتابع: "أنا أصلى بحب الأطفال، وهو شبه رامى، ورامى شبه محمد".

وتابع الزعيم متحدثاً عن أسماء الشهرة التى أطلقها على أبناءه الثلاثة قائلاً: "رامى اسمه الحاج طلبة خليل، وسارة اسمها الحاجة زينب الدمرداشية، و محمد البردويل أبو دومة، دى أسماء الدلع بتاعتهم".