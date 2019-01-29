شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تبدأ اليوم تدريب معلمى الصف الأول الثانوى على منظومة التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، تدريب معلمى الصف الأول الثانوى العام، على منظومة التابلت الجديدة، فى إطار التنمية المستدامة التى تحرص عليها الوزارة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس على المنظومة الجديدة للتعليم سواء فى الصفوف الدراسية الأولى أو الصف الأول الثانوى العام.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن تدريب المعلمين على النظام الجديد لمنظومة التابلت يشمل آلية الدخول على الجهاز اللوحى والشرح داخل الفصل والوصول على المحتوى الرقمى، إضافة إلى السبورات الذكية، ومحتوى بنك المعرفة، مؤكدة أن التدريب سينطلق فى المدينة التعليمية بأكتوبر.

الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت أن تدريب المعلمين على النظام الجديد هو رحلة مستمرة طوال العام الجارى.