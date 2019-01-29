شاهد .. رحلة ماكرون من أسوان والأقصر إلى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمصر التي تستمر لـ3 أيام من المعابد والآثار المصرية القديمة، برفقة زوجته، الكثير من الجولات إلى معبد أبو سمبل بأسوان وغيرها من المواقع الأثرية، قبل أن يتوجه إلى القاهرة. وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى مصر أول من يوم الأحد، بالتوجه إلى معابد أبو سمبل جنوب البلاد، وهو أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية قبل أن يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين.

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