دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الصحة" تعلن 94% معدل الشفاء من مرض الجذام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن: وزارة التضامن: وزارة التضامن تتعامل مع 1725 مشردا وأطفال بلا مأوى غادة والى توقع 4 بروتوكولات تعاون مع شركات فرنسية بقيمة 91 مليون جنيه وزارة التموين: وزير التموين يطمئن على توافر السلع والمنتجات الغذائية ببورسعيد وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: التعليم: أولياء أمور أكدوا النظام الجديد فى مصلحة أبنائهم وحقق نتائج ملحوظة طارق شوقى عن تسريب امتحانات أولى ثانوى: "مش بطولة.. والوزارة لم تفشل" وزارة التربية والتعليم: إعلان نتائج الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجارى وزارة الصحة: وزارة الصحة: وزيرة الصحة تعلن: 94% معدل الشفاء من مرض الجذام فى مصر الصحة: تزويد نقاط مسح "100 مليون صحة" بكواشف فيروس سى بـ20 محافظة وزارة الإسكان: وزارة الإسكان: الإسكان: إعادة تشغيل محطات مياه الشرب المتوقفة بسوهاج بعد سحب عينات من المياه الإسكان تنفى سحب وحدات الإسكان الاجتماعى والمساكن الاقتصادية من ساكنيها وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: "الزراعة" ننفذ توصية الفتوى والتشريع بربط أملاك الدولة لهيئة الإصلاح الزراعى "الزراعة": علاج 12 ألف نخلة مصابة بالسوسة الحمراء وتكثيف لجان المكافحة وزارة النقل: وزارة النقل: وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية تشغيل الخط الثالث للمترو مع شركة RATP الفرنسية وزارة القوى العاملة : وزارة القوى العاملة : صور.. وزير القوى العاملة يشهد توقيع 15 اتفاقية عمل بصرف علاوة لـ7635 عاملا بأسوان صور.. وزير القوى العاملة يسلم 10 ماكينات للمرأة الأسوانية المعيلة وزارة السياحة : وزارة السياحة : غرفة شركات السياحة: 17 مارس آخر موعد لتلقى طلبات الحج السياحى وزارة الأوقاف : وزارة الأوقاف : وزارة الأوقاف تعلن أسماء من لهم حق دخول اختبارات المحفظين التابعين "للتضامن" "الأوقاف " تختبر المتدربين فى أكاديمية الدعاة فى الحاسب لتقييم مستواهم

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