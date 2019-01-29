شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سيراليون بمصر: الدول الإفريقية تعتبر الرئيس السيسى قائدا للقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موري فوفانا سفير سيراليون لدى مصر، إن الدول الأفريقية تعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائدا للقارة السمراء، منوها لسياسات الرئيس السيسي المنفتحة على القارة منذ توليه مقاليد السلطة فى البلاد.

وأعرب سفير سيراليون عن أمله فى أن يساعد الرئيس السيسى القارة السمراء فى التعاطى مع التحديات التي تواجهها من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي الشهر المقبل.

وأكد السفير فوفانا، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في ختام ندوة "التنوع الثقافي الأفريقي.. ثقافة سيراليون" التي عقدت اليوم الإثنين على هامش اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الدول الأفريقية تعول كثيرا على مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في مطلع فبراير المقبل، والتي ستتيح للرئيس السيسي الفرصة لزيارة العديد من الدول الأفريقية، معربا عن أمله فى أن تكون سيراليون واحدة منها.

وأوضح فوفانا، أنه التقى بعدد من الشركات الخاصة المصرية المهتمة بالاستثمار فى سيراليون، حيث من المقرر أن يتوجه وفد مصرى يضم عددا من رجال الأعمال خلال شهر إلى سيراليون برفقته، وذلك من أجل الوقوف عن قرب على فرص الاستثمار الممكنة فى بلاده.

وقال إن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو قام بزيارة مصر في ديسمبر الماضي، والتقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن أمله فى أن يقوم الرئيس السيسى بزيارة لفريتاون قريبا.

وأضاف أن العلاقات بين مصر وسيراليون تمتد إلى الخمسينيات، لافتا إلى أنه تم فتح أول سفارة لمصر في سيراليون عام 1965 وكانت تشمل مركزا ثقافيا ويعد من أهم المراكز الثقافية لتعليم اللغة العربية في ذلك الوقت بسيراليون، حيث إن أغلبية الشعب مسلمون فهم يهتمون باللغة العربية، وكان في مصر سفارة لسيراليون حتى عام 1986 ونظرا للحرب الأهلية فى البلاد تم إغلاق السفارة بالقاهرة، وأعيد فتحها فى نوفمبر عام 2017.

وأوضح أن بلاده تأمل في مساعدة مصر لها لتتخطى كافة التحديات التى تواجهها لتصبح بحلول عام 2030 واحدة من الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه يأمل في إعادة فتح مركز ثقافي مصرى فى سيراليون، وذلك بعد لقاء مع سفير مصر لدى سيراليون ماهر المهدى، متمنيا أن يقدم المركز خدماته لمنطقة غرب أفريقيا بأكملها.

ودعا السفير السيراليونى الشعب المصرى إلى زيارة بلاده، مؤكدا أن انطباعه عن مصر إيجابى للغاية على الرغم من تواجده بها لتولى مهام منصبه منذ ثلاثة أشهر فقط.

ولفت إلى أنه يتمتع بصدقات عديدة وقام بزيارة الإسكندرية وشرم الشيخ ومنطقة الأهرامات ويتابع عن كثب حركة المشاريع في البلاد، كما حث العديد من رجال الأعمال في سيراليون لزيارة مصر والاستثمار بها.

وقال سفير سيراليون إن مصر دولة رائعة وشعبها مضياف للغاية وودود جدا، مؤكدا أنه يشعر بالأمن بها، فهى بلد السلام.

وأعرب عن أمله في مشاركة بلاده بجناح في معرض الكتاب في دوراته المقبلة، وفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وفعاليات أخرى.