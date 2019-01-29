شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة يدعم تطبيق زاجل الإخبارى عبر حسابه على "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بصورة لتطبيق موقع زاجل الأخبارى، وذلك من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام.

وتظهر الصورة، دعوة مستخدمى التطبيق للدخول عليه وقراءة وتصفح الأخبار من خلال مواقعهم المفضلة التى يحتويها الموقع.



أحمد أبو هشيمة على انستجرام

كانت شركة «كليكس إيجيبت»، المتخصصة فى مجالات النظم والمعلومات، قد أطلقت فى وقت سابق تطبيق «زاجل» الإلكترونى عبر الهواتف الذكية، الذى يتيح إمكانية متابعة أحدث الأخبار والمستجدات، لحظة بلحظة، من جميع المصادر الإخبارية المصرية والعربية.

يهدف تطبيق زاجل إلى تسخير وسائل التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إخبارية متميزة، تعتمد على رصد، وتغطية، وتحديث كل الأخبار الجارية، ووصولها لك عبر الهاتف الذكي فور نشرها على المنصات الإخبارية الإلكترونية، ومواقع الصحف المصرية والعربية.

تستطيع بسهولة تنزيل تطبيق زاجل على الهاتف الذكي بنظامي IOS، Android، للحصول على الأخبار الأكثر أهمية على مدار 24 ساعة، ففي مكان واحد يقدم لك «زاجل» كل الجديد في السياسة، والاقتصاد، والرياضة، والترفيه، والتكنولوجيا، وأخبار العالم.

يستمد تطبيق زاجل الأخبار من مصادر مختلفة، وقنوات إخبارية متعددة، وتستطيع الرجوع إلى الأخبار التي احتفظت بها، حتى بدون اتصال بالإنترنت.

يتميز تطبيق زاجل بواجهة أنيقة وجذابة، ويمكنك بسهولة تسجيل الدخول عن طريق حسابك الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني الخاص.

يختصر لك تطبيق زاجل مشقة البحث عن الأخبار في الفضاء الإلكترونى، بنقرة واحدة يمكنك التصفح بسهولة، كذلك توفر لك الإعدادت القدرة على التحكم في الإشعارات التي تصلك، واختيار الموضوعات والمصادر التي تناسبك.

يوفر لك التطبيق خاصية اختيار المجالات والموضوعات التي تفضل متابعتها (سياسة – اقتصاد – رياضة – فن وثقافة- عرب وعالم.. إلخ)، كذلك يمكنك اختيار المصادر التي تثق فيها، ليصلك كل جديد من خلالها.