شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان أبو الحسن عن تطبيق زاجل: يسهلك حاجات كتير بدل اللف والدوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الإعلامية شريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج "كلام ستات"، عبر شاشة قناة ON E، بتجربة تطبيق زاجل أول تطبيق إخبارى مصرى، لتسهيله الوصول إلى الأخبار أول بأول دون جهد، مؤكده أن هذه التجربة تدعو للفخر.

وقالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، "زاجل.. تطبيق هايسهلك حاجات كتير بدل اللف والدوران، كل الأخبار تجيلك لحد عندك.. حاجة مفتخرة".



تدوينة الإعلامية شريهان أبو الحسن عن تطبيق زاجل

وكانت شركة "كليكس إيجيبت"، المتخصصة فى مجالات النظم والمعلومات، أطلقت تطبيق "زاجل" الإلكترونى عبر الهواتف الذكية، منتصف شهر ديسمبر الماضى، والذى يتيح إمكانية متابعة أحدث الأخبار والمستجدات، لحظة بلحظة، من جميع المصادر الإخبارية المصرية والعربية.

يهدف تطبيق زاجل إلى تسخير وسائل التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إخبارية متميزة، تعتمد على رصد، وتغطية، وتحديث كل الأخبار الجارية، ووصولها لك عبر الهاتف الذكى فور نشرها على المنصات الإخبارية الإلكترونية، ومواقع الصحف المصرية والعربية.



تطبيق زاجل

تستطيع بسهولة تنزيل تطبيق زاجل على الهاتف الذكى بنظامى IOS، Android، للحصول على الأخبار الأكثر أهمية على مدار 24 ساعة، ففى مكان واحد يقدم لك «زاجل» كل الجديد فى السياسة، والاقتصاد، والرياضة، والترفيه، والتكنولوجيا، وأخبار العالم.

يستمد تطبيق زاجل الأخبار من مصادر مختلفة، وقنوات إخبارية متعددة، وتستطيع الرجوع إلى الأخبار التى احتفظت بها، حتى بدون اتصال بالإنترنت، ويتميز تطبيق زاجل بواجهة أنيقة وجذابة، ويمكنك بسهولة تسجيل الدخول عن طريق حسابك الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى الخاص.

يختصر لك تطبيق زاجل مشقة البحث عن الأخبار فى الفضاء الإلكترونى، بنقرة واحدة يمكنك التصفح بسهولة، كذلك توفر لك الإعدادت القدرة على التحكم فى الإشعارات التى تصلك، واختيار الموضوعات والمصادر التى تناسبك.

يوفر لك التطبيق خاصية اختيار المجالات والموضوعات التى تفضل متابعتها (سياسة – اقتصاد – رياضة – فن وثقافة- عرب وعالم.. إلخ)، كذلك يمكنك اختيار المصادر التى تثق فيها، ليصلك كل جديد من خلالها.