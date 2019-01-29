انت الان تتابع الصحة: 94% معدل الشفاء من مرض الجذام في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصول معدلات الشفاء من مرض الجذام في مصر خلال عام 2018، إلى 94%. ويحتفل العالم باليوم العالمي للجذام في يوم 27 يناير من كل عام، وهو الاحتفال الذي لقي صدى إيجابيا من منظمة الصحة العالمية لجهود مصر في مكافحة المرض، والقضاء عليه قريبا. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدل اكتشاف مرض الجذام خلال العام الماضي كان أقل من حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في مصر لا يمثل مشكلة صحية على المستوى الوطني حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

الجُذام هو واحد من أقدم الأمراض، الّتي سجّلت في العالم، تسببه البكتيريا، وهو من الأمراض المزمنة المعدية، وإذا تُرك دون علاج، فإنه يُسبب ضررًا مستديمًا للعينين والأعصاب الطرفية والأسطح المخاطية للجهاز التنفسي العلوي، ما يؤدي إلى إعاقات عضوية لها تأثير بالغ على حياة المريض، وكل عام بل كل ساعة تتواصل معاناة