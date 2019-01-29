السيسي وماكرون يتفقدان مدينة الفنون بالعاصمة الجديدة

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ قليل، مدينة الفنون ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب عقد محادثات بينهما وتوقيع اتفاقيات بين البلدين. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وفرنسا، وأضاف: "أسعى لزيارة العاصمة الإدارية للاستفادة من تجربة البنية التحتية، كذلك شبكة الطرق والمواصلات"، مستطردا: "يجب أن تستغل شركاتنا المجالات العديدة للاستثمار بقوة فى مصر".
وأضاف ماكرون: "الشعب هو الذي يقرر مستقبل بلده، وفرنسا لا تمارس التدخل بشؤون بأحد، ومصر تملك إرادة الاستقرار، ولذا طالبت بالأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها السيسي، وأحترم كل القرارات التي تعزز استقرار مصر وسأدعمها على طول الطريق، لا أقلل من شأن التحديات الأمنية التي تواجه مصر". وتابع: "زيارتي لمصر
وأضاف ماكرون: "الشعب هو الذي يقرر مستقبل بلده، وفرنسا لا تمارس التدخل بشؤون بأحد، ومصر تملك إرادة الاستقرار، ولذا طالبت بالأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها السيسي، وأحترم كل القرارات التي تعزز استقرار مصر وسأدعمها على طول الطريق، لا أقلل من شأن التحديات الأمنية التي تواجه مصر".
وتابع: "زيارتي لمصر فرصة لتعزيز العلاقة مع شريك أساسي في المنطقة، وعملت مع السيسي لمدة شهور لمعالجة الوضع في ليبيا، وهدفنا مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التي تقاتله في ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية، ونجحنا في تعزيز اتفاق المصالحة بليبيا وسنستمر في التعاون مع الأمم المتحدة بهذا الشأن، كما أن العمل سوف يستمر بشأن مواصلة المباحثات حول تسوية النزاع السوري".
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