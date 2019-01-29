انت الان تتابع السيسي وماكرون يتفقدان مدينة الفنون بالعاصمة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ قليل، مدينة الفنون ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب عقد محادثات بينهما وتوقيع اتفاقيات بين البلدين. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وفرنسا، وأضاف: "أسعى لزيارة العاصمة الإدارية للاستفادة من تجربة البنية التحتية، كذلك شبكة الطرق والمواصلات"، مستطردا: "يجب أن تستغل شركاتنا المجالات العديدة للاستثمار بقوة فى مصر".

وأضاف ماكرون: "الشعب هو الذي يقرر مستقبل بلده، وفرنسا لا تمارس التدخل بشؤون بأحد، ومصر تملك إرادة الاستقرار، ولذا طالبت بالأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها السيسي، وأحترم كل القرارات التي تعزز استقرار مصر وسأدعمها على طول الطريق، لا أقلل من شأن التحديات الأمنية التي تواجه مصر". وتابع: "زيارتي لمصر