شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 صينيين ومصري في تصادم سيارتين على صحراوي بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 صينيين، ومصري في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى بني سويف العام،

وكان اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بوصول فينج _ لي «صيني الجنسية»، يحمل جواز سفر رقم EC7012381، وليو _ يوبو «صينية الجنسية»، تحمل جواز سفر رقم «E81257428»، مصابة كدمة بمفصل الكتف الأيسر وجنج _ جين «صيني الجنسية»، ويحمل جواز سفر رقم EB9188321 وطلعت نعيم نصر الله جرجس، 43 سنة، موظف بشركة مطاحن القاهرة مقيم القاهرة ومصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر مضاعف بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، وتبين من تحريات العميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائي، أنه أثناء سير السيارة رقم «1614 ص وم» قيادة «فينج لى، صيني الجنسية وبصحبته ليو يوبو، وجنج جين، بالطريق الصحراوي الشرقي» طريق الجيش «، قادمًا من سوهاج تجاه القاهرة، فوجئ بتوقف السيارة رقم «786 ن س ق» قيادة المصاب طلعت نعيم، على جانب الطريق بسبب عطل بها فحاول مفاداتها ولم يتمكن فاصطدم بها من الخلف، ووقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.