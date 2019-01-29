شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة و«سانوفي الفرنسية» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير خدمات الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت سانوفي مصر، الشركة الفرنسية في مجال الصناعات الدوائية والبحث والتطوير العلمي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والسكان، في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، وأثناء المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي.

وبحسب بيان، الاثنين، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات، حيث ستعمل سانوفي على دعم التعليم الطبي المستمر ونقل الخبرات الفرنسية في المجال الطبي ورعاية المرضى بالطريقة المثلى في الحالات الحرجة بوحدات الطوارئ الخاصة بإصابات الأزمة القلبية والسكتة الدماغية. كما تشمل مذكرة التفاهم الاستعداد التام لدى الطرفين لدراسة جدوى الإنتاج المحلى لمجالات جديدة من الصناعات الدوائية على أرض مصر.

وتتضمن أيضًا مذكرة التفاهم مناقشة حول تطوير ملف الرعاية الطبية لمرضى الأورام وذلك من خلال حملات التوعية بهدف رفع الوعي والكشف المبكر لمرضى سرطان الثدي والبروستاتا. هذا وتشير الإحصائيات أن سرطان الثدي يعد من أكثر أنواع الأورام انتشارًا بين السيدات في مصر، كما أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المصابات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام2050. وفيما يخص سرطان البروستاتا فيعد من أشهر الأورام التي تزداد احتمالات الإصابة به بين الرجال في مراحل العمر المتقدمة، وعليه فإن الهدف العام هو التوعية بأهمية الكشف المبكر وتطوير الخدمات العلاجية للمرضى لتخفيف عبء المرض ومضاعفاته عن المريض.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لتعزيز الخدمات الصحية.

كما أشادت بالخبرات الفرنسية في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وأهمية تفعيل مذكرة التفاهم مما سيعود بالنفع على منظومة الخدمات الطبية للمريض المصري«.

من ناحيته أوضح جون فيرست نائب رئيس شركة سانوفي أفريقيا قائلًا «نحن ملتزمون في سانوفي بتحسين الخدمات الصحية لذلك نعمل بالشراكة مع جميع الجهات المعنية بملف الصحة بدول القارة الإفريقية وخاصة مصر، وبناءً على ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة المصرية لنقل خبراتنا بهدف المساهمة في تحسين المنظومة الصحية».