شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع «RATP الفرنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الاثنين، توقيع الاتفاقية الابتدائية بشأن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة RATP الفرنسية والتي تعتبر من أكبر الشركات على مستوي العالم في تشغيل وصيانة خطوط المترو حيث تقوم بتشغيل عدد من خطوط المترو في 14 دولة على مستوي العالم.

وبحسب بيان، فإن هذه الاتفاقية الابتدائية للعقد تحتوي على فترة انتقالية لمدة عامين لإنهاء فترة الدراسات الخاصة بالتشغيل والصيانة وتوفير التمويل اللازم للتشغيل والصيانة من الحكومة الفرنسية.