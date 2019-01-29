شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع «RATP الفرنسية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الاثنين، توقيع الاتفاقية الابتدائية بشأن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة RATP الفرنسية والتي تعتبر من أكبر الشركات على مستوي العالم في تشغيل وصيانة خطوط المترو حيث تقوم بتشغيل عدد من خطوط المترو في 14 دولة على مستوي العالم.
وبحسب بيان، فإن هذه الاتفاقية الابتدائية للعقد تحتوي على فترة انتقالية لمدة عامين لإنهاء فترة الدراسات الخاصة بالتشغيل والصيانة وتوفير التمويل اللازم للتشغيل والصيانة من الحكومة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع «RATP الفرنسية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.