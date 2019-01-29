شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سائق «توك توك» على يد آخر لخلاف على هاتف محمول بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي سائق «توك توك» مصرعه، الاثنين، إثر إصابته بجرح طعني نافذ بمركز أخميم، وقالت التحقيقات الأولية إن سائقا تعدى عليه بسلاح أبيض «مطواة» في مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على هاتف محمول.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا، بمقتل أحمد. م. أ «20 سنة- سائق توك توك»، ويقيم بقرية «الخلافية» بدائرة المركز، إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، حدوث مشاجرة بمدينة جرجا بين القتيل، وعلاء. أ. م «23 سنة- سائق» ويقيم بشارع السوق بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما على هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة» وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة جرجا من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وآخر ورد اسمه في التحقيقات 4 أيام على ذمة التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبدالباقي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج.