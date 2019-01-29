شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو المستثمرين الفرنسيين لتعظيم استثماراتهم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجال الأعمال والشركات الفرنسية لتعظيم استثماراتهم في مصر؛ للمساهمة في عملية بناء مصر الحديثة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتوطين الصناعات. وأكد الرئيس خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الاثنين، أهمية محور التبادل التجاري والاستثمار في تعزيز العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الدولتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس السيسي أشار إلى الخطوات والإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما توافر الإرادة السياسية اللازمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المناسبة.

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