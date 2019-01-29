شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة جنوبا يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة أغلبها جنوبية شرقية تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتُصبح حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، و يكون الطقس باردا نسبياً بوجهٍ عام في مختلف المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، و الرياح تكون معتدلة السرعة مُتغيرة الإتجاه.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من السُحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت في أغلب المناطق.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية،ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الصباح يحتمل تساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.