شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" : حزمة ارشادية للنخيل لبدء التلقيح ومواجهة حشرة ثمار البلح المخزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ،حزمة من الإجراءات والإرشادات الفنية والتوصيات لحدائق النخيل خلال شهر فبراير المقبل ، وحملات مرورية مع بد عمليات تلقيح النخيل ومواجهة سوسة النخيل الحمراء ، ومكافحة الحشرات التى تهدد ثمار البلح المخزن.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه من اهم عمليات الممارسات الجيدة فى حدائق النخيل لزيادة انتاج التمور ، إجراء عملية التقليم ، ومتابعة عملية التزهير للأشجار المذكرة بالمناطق الجنوبية ، قطع الأغاريد الزهرية المذكرة عند نضجها ،تفريد الشماريخ ونشرها فى مكان مظلل بعيدا عن حرارة الشمس المباشرة وتيارات الهواء ، وتخزينها بعد التجفيف لحين بدء عملية التلقيح ، الرى يجب الإهتمام به خلال فترة بداية النمو والنشاط مع مراعات الظروف الجوية للمنطقة .

وشدد تقرير المحاصيل البستاينة ،على ضرورة المكافحة الميكانيكية للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء عن طريق الحقن الموضعى التى أنقذت أكثر من 90% من عدد النخيل المصاب بالسوسة حيث يتم عمل من 5إلى 7 ثقوب فى مكان خروج العصارة وحولة بمسافة 10 إلى 15 سم ويتم عمل الثقوب بزاوية مائلة بمسمار طولة 40 إلى 50 سم ويوضع المبيد الموصى به بمعدل 3سم مبيد لكل لتر ماء ثم يغطى الثقب بالطين أو الأسمنت .

و اكد التقرير ، على إزالة النخيل المجذوم ( المقطوع التاج ) حتى لايكون مصدر للإصابة ، التخلص من النخيل المجهل الذى لا صاحب له ولا يتم فحصه أو علاجه ، التخلص من النخيل الذى يتم إزالته بطريقة سليمة حيث يقطع لأجزاء صغيرة طوليا وعرضيا ثم يرش عليها محلول مبيد ويتم دفنها التربة على عمق 1 متر .

وعن المكافحة الزراعية، أوضح التقرير أنه لابد من التخلص من الأسمدة التى ينتج عنها روائح متخمرة ومتعلقة حيث أنها مكان مناسب لتكاثر الجعال التى تصيب النخيل وتهيء أماكن مناسبة للإصابة بسوسة النخيل الإهتمام بعمليات الخدمة البستانية من تسميد ورى للمحافظة على قوة النخلة وحيويتها ، بالإضافة الى مكافحة حشرات الأفستيا ، حشرات الأفستيا التى تصيب ثمار البلح المخزن من فبراير إلى إبريل ، تكافح حشرات الأفستيا باستخدام المبيدات الحيوية وكذلك يمكن استخدام أحد مركبات سبينوساد مثلمركب تريسر 24% seبمعدل 20 سم 3 /100 لتر ماء .

وعن مكافحة الأمراض الفطرية ، أشار التقرير أن أمراض النخيل :( عفن النورات - تبقعات الأوراق - اللفحة السوداء ) ، المعاملات الموصى بها لتلك الأمراض ، الرش بأحد المبيدات الفطرية الوقائية ، اللفحة السوداء .: تقليم الأجزاء المصابة ثم الرش بمبيد فطرى جهازى ، المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة ، أوكسى كلور النحاس بمعدل 300 جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشر مبيد كيمازد 3ج / 1 لتر ماء + مادة ناشرة ،تكرار المعاملة مرة أخرى بعد 15 يوم .