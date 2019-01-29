شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر الصحفى مع "ماكرون": مصر تولى أهمية لملف حقوق الإنسان وللمبادئ والقيم الراسخة عالمياً.





الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى مع "ماكرون": مصر تولى أهمية لملف حقوق الإنسان وللمبادئ والقيم الراسخة عالمياً





ماكرون يطلق رسائل قوية من الاتحادية: لا أعطى دروسا للمصريين وأحترم التحديات الأمنية وإعادة بناء الاقتصاد





الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 6 أيام





وزيرة الصحة تعلن: 94% معدل الشفاء من مرض الجذام فى مصر





اعرف نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة من موقع نتائج الطلاب بوزارة التربية والتعليم

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة من 10 مساء اليوم لمدة 14 ساعة





غداً.. طقس معتدل شمالاً ورياح مثيرة للرمال على غرب البلاد والصغرى بالقاهرة 10درجات

12 أبريل موعداً لقرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الأهرامات





الكاف يعلن انطلاق كأس أمم أفريقيا 21 يونيو رسميا





العمر مجرد رقم.. سباحة مصرية تنافس على البطولات فى سن السبعين..صور