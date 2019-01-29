محكمة جنح الإسكندرية تقضى بحبس "حمو بيكا" 3 شهور بتهمة الغناء بدون ترخيص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة جنح الإسكندرية على المغنى الشعبى "حمو بيكا" بالحبس 3 شهور على خلفية إقامته حفلا بمحافظة الإسكندرية بدون ترخيص. وجهت النيابة لـ"بيكا" تهمة إذاعة حفل سمعى وبصرى بدون ترخيص من وزارة الثقافة ومزاولة مهنة بدون ترخيص . وكانت قد تقدمت نقابة الموسيقين برئاسة الفنان هانى شاكر ببلاغ خلال شهر نوفمبر الماضى لإيقاف حفل لحمو بيكا الذى أقيم بمنطقة العجمى بالإسكندرية وتوجيه له اتهامات مزاولة مهنة بدون ترخيص، وتوجهت قوة أمنية لإيقاف الحفل وتفريق الجماهير المتواجدة فيه بأحد الشواطئ الخاصة وإنهاء التجمع .

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