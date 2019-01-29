شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول سينما فى جدة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة 2020.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع بالسعودية، بدر بن حسين الزهرانى، اليوم الاثنين، أول دار عرض سينمائى فى جدة، فى مركز "ردسى مول"، بحضور شخصيات محلية وعالمية بارزة فى مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام، وذلك نيابة عن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع تركى بن عبد الله الشبانة.

وأعرب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع، خلال حفل تدشين دار العرض، عن شكره لوزير الإعلام على دعمه لأعمال ومشروعات الهيئة خاصة صناعة السينما، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم.

وأوضح بدر بن حسين الزهرانى أن رحلة السينما التى وصلت إلى جدة اليوم بعد انطلاقها من الرياض فى شهر أبريل 2018 ليست إلا الخطوة الأولى، حيث سنشهد فى الفترات المقبلة المزيد من دور العرض فى مناطق المملكة كافة.



افتتاح أول سينما فى جدة بالمملكة العربية السعودية



حفل افتتاح أول دار سينما فى جدة

وأضاف أن مشروع السينما يعد أحد أهم المبادرات فى برنامج جودة الحياة 2020 المنبثق من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الحياة من أهم أهداف الرؤية عبر توفير فرص ترفيهية جديدة للمواطن والمقيم، التى ستسهم فى تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن قطاع السينما مقبل على نمو كبير، خاصة بعد إعادة هندسة إجراءات التراخيص وتقليل الاشتراطات، ليكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطنى وأحد القطاعات التى ستعزز مكانة المملكة التنافسية.

ولفت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع الانتباه إلى أن إحدى الخطوات المهمة التى خطتها الهيئة لتسهيل الإجراءات هى إصدار "دليل المستثمر" الذى يقدم تفاصيل واضحة للخطوات الواجب اتباعها لإتمام إجراءات التراخيص اللازمة من قبل المستثمر المحلى والعالمى لممارسة جميع الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة بما فيها المجال السينمائى، وفق عملية منهجية ومرنة تضمن الحصول على ما يحتاجه المستثمر بشكل أسهل.



أول سينما فى جدة بالمملكة العربية السعودية

افتتاح أول سينما فى جدة

وبهذه المناسبة نشر القنصل العام البريطانى بمدينة جدة، مبعوث المملكة المتحدة الخاص لمنظمة التعاون الإسلامى، سيف الدين أشر، مجموعة صور من حفل الافتتاح، وعلق عليها: "تهانينا.. الليلة تفتتح أول سينما فى جدة منذ أكثر من 30 عامًا، لحظة مهمة للتغيير فى المملكة العربية السعودية.. جدة الآن"، فيما ألقت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، كلمة أعربت من خلالها عن سعاتها بافتتاح أول سينما فى جدة.



انطلاق عمل أول دار سينما فى جدة

وتضم أول سينما فى جدة 12 شاشة عرض و6 قاعات صممت بطريقة جيدة ومبتكرة، بينها قاعة للأطفال، صممت بطريقة جذابة إضافة إلى شاشات عرض صممت بأعلى درجات الدقة، وشهدت الأشهر الماضية، تدشين 4 شاشات عرض فى مدينة الرياض، بحضور وزير الإعلام، وشمل التدشين أول شاشات "أيماكس"، المخصصة لعرض أفلام الشباب، وشاشات "فوكس كيدز" لترفيه الأطفال.

وكانت السعودية افتتحت فى شهر أبريل الماضى، أول دار سينما فى البلاد، وذلك فى إطار حملة لتحديث البلاد يقودها صاحب ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فيما وقعت الهيئة العامة للترفية بالسعودية، الاتفاق مع الشركة الأمريكية لافتتاح نحو 40 دارًا للسينما فى 15 مدينة بالمملكة خلال الـ5 سنوات المقبلة.