شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو رجال الأعمال والشركات الفرنسية لتعظيم استثماراتهم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى رجال الأعمال والشركات الفرنسية لتعظيم استثماراتهم فى مصر للمساهمة فى عملية بناء مصر الحديثة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتوطين الصناعات؛ وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى فى المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية محور التبادل التجارى والاستثمار فى تعزيز العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الدولتين، ومنوها بالخطوات والإجراءات الحثيثة التى اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما توافر الإرادة السياسية اللازمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المناسبة.

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