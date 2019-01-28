أخبار مصر | ماكرون يستمع لشرح حول أهم المعالم الأثرية في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يستمع لشرح حول أهم المعالم الأثرية في العاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الرئيس الفرنسي إيمنويل ماركون مساء اليون الإثنين 28 يناير، العاصمة الإدارية الجديدة، وكان بصحبته الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمع الرئيسان من الوزير خالد العناني وزير الآثار، لشرح مستفيض حول أبرز المعالم الأثرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان أبرز المعالم هي متحف العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع بجوار الحي الحكومي، والذي من المقرر بدء الإنشاءات الخاصة به بعد نقل مباني الوزارات إلى العاصمة، حيث سيضم المتحف قطعا أثرية فرعونية وإسلامية وقبطية ويهودية.

وصرح الدكتور خالد العناني، أن المتحف سيؤرخ لمصر على مر العصور، وعن أبرز آثار المتحف أشار العناني إلى أن مدخل المتحف سيضم مسلة من المسلات التي تم نقلهما من صان الحجر "تانيس" بالشرقية، في وقت سابق، كما سيُزين المتحف تمثال الملك رمسيس الثاني، المنقول من ميت رهينه ليصبح دره تاج المتحف.

وأضاف العناني، أن المتحف سيتم تصميمه، وفق أحدث المعايير العالمية للمتاحف باستخدام تكنولوجيا العرض المتطورة والتفاعلية، وسيكون عرضًا ليس فقط علميًا توثيقيًا بل شيقًا جذابًا كي تكون الجولة به ممتعة ترفيهية لجانب كونها تعليمية.