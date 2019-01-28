أخبار مصر | لأول مرة.. مصر تستضيف المؤتمر الأول للكلية البريطانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. مصر تستضيف المؤتمر الأول للكلية البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الثلاثاء بالقاهرة، ولأول مرة، فعاليات المؤتمر العالمى لطب الأطفال، الذى يقام بالتعاون بين الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وصحة الطفل بمصر، و مستشفي الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

ومن المقرر حتى الآن حضور وزيرة الصحة والسكان والعديد من قيادات المجتمع العلمي والمنظمات العاملة في صحة الطفل وكبار أساتذة طب الأطفال بجامعات إنجلترا والجامعات المصرية.

وعلي هامش المؤتمر، تقدم موضوعات مهمة من خلال تدريبات لشباب الأطباء منها، موضوع الصرع لدي الأطفال وكيفية التشخيص ومدي الاحتياج لرسم المخ وكيفية التعامل مع الحالات من قبل أطباء الاطفال ومني يجب تحويل الحالات الي استشاري أمراض عصبيه اطفال، والاستعلام السليم لأدوية الصرع لتحقيق الفائده القصوي والبعد عن الاثار الجانبية.

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لأعضاء الكليه الملكيه البريطانيه لطب الاطفال وصحه الطفل هي أحد أهم الجمعيات العلمية والتي تهتم بتطوير خدمات طب الأطفال في مصر من خلال خبرتها العالميه والناتجة عن الدراسه في الكليه الملكيه البريطانيه لطب الاطفال.

ويستمر تدريب هؤلاء الأطباء حتي يصبحوا مدربين قادرين علي نشر العلم وتعليم الأطباء في جميع أنحاء الجمهوريه، فضلا عن حضور اكثر من ٣٠ من الخبراء الأجانب.