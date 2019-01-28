أخبار مصر | "البرلمان" يوافق على المادة الثانية من قانون مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يوافق على المادة الثانية من قانون مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والخاصة بتشكيل اللجنة المنوطة بالبت في طلبات التصالح.

وتنص المادة الثانية حسبما وافق عليها مجلس النواب كالآتي:

تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

وبحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.