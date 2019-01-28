مصر | إحالة متهمين للجنايات في تشكيل عصابة للسرقة بالإكراه بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة متهمين للجنايات في تشكيل عصابة للسرقة بالإكراه بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة أول مدينة نصر عاطل وفتاة لمحكمة الجنايات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص فى السرقة بالإكراه، عقب سرقتهما شخصين يحملان جنسية عربية والاستيلاء على أموالهما عقب الاعتداء عليهما.

البداية كانت أثناء تفقد قوة القول الأمنى المعين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر الحالة الأمنية، حيث اشتبهت القوة فى شخصين وفتاة حال خروجهم من أحد العقارات بعمارات المروة ، وما أن رأوا القوة تقترب منهم لفحصهم فروا هاربين.

وعلى الفور تمكنت أفراد القوة من ضبط كلاً من "أحمد خ.إ"، 28 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه بالحبس سنة فى قضية "سرقة " ، و"مى ص.ر" 24 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما ( 4736 ريال سعودى - 3786 جنيه مصرى - 2 ساعة يد - هاتفين محمول) بينما تمكن المتهم الثالث من الهرب .

وبمواجهتهما بشأن مصدر المضبوطات اعترفا باشتراكهما مع الهارب (جارى تحديده وضبطه) فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى السرقة بالإكراه عقب تخديرهم "باستخدام أقراص مخدرة" ، كما أقرا بأن المضبوطات من متحصلات حادث سرقة "شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مقيمان بالعقار محل الواقعة" وتم بإرشادهما التوصل للمجنى عليهما "عبدالله .ع" 65 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، و"على .ن" 55 سنة، مصاب بجرح بالرأس.

وتعرف المجنى عليهما على المتهمين واتهموهما بإرتكاب الواقعة وإحداث ما بهما من إصابات والإستيلاء منهما على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، تمهيدًا لصهرها، والتصرف فيها بالبيع بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة الجمالية قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل للكشف عنها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام شخصين بعرض كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل الواقعة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من "شريف.ع.ع" 27 سنة مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، كائنة بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م" 42 سنة موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما "كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائي بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.