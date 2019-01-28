شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» يكرم طلاب الأزهر المشاركين بأعمال متميزة في معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عددا من طلاب الأزهر، من مختلف المراحل الدراسية، المشاركين بأعمال فنية وإبداعية متميزة في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشاد شيخ الأزهر بالمهارات الفنية والإبداعية للطلاب، لافتًا إلى اعتزام الأزهر الشريف إنشاء «بيت فني» يتولى رعاية وتطوير قدرات الطلاب الموهبين بالأزهر، وكذلك بحث افتتاح شعبة للتربية الفنية بكليات التربية، بجامعة الأزهر، فضلا عن إقامة شراكات وعلاقات تعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية والفنية، لتدريب الطلاب وصقل مواهبهم وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، مؤكدًا أن الأزهر يعوِّل على هذه المواهب لتبرهن بشكل عملي على دعم الأزهر ورعايته للفنون الجادة والهادفة.

من جهتهم أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بتكريم الإمام الأكبر، مؤكدين أن هذا التكريم يشكل أكبر حافز لهم لتطوير مهاراتهم، كي يتمكنوا من تمثيل الأزهر ورفع اسمه عاليًا في المحافل المحلية والدولية، وللتأكيد على وسطية منهجه، وأنه يجمع بحق بين علوم الدين والدنيا، وبين العلم المفيد والفن الهادف. وفي نهاية اللقاء وزع شيخ الأزهر شهادات تقدير ومكافأة مالية للطلاب المتميزين، وكذلك للمدرسين المشرفين عليهم.