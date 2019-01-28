شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة «الثانوية التراكمية» فور انتهاء التصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإثنين، المديريات والإدارات التعليمية بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى بالمدارس عقب انتهاء عملية التصحيح مباشرة، حتى يتعرف الطلاب على مستواهم وتقييمهم فى التجربة الأولى للامتحانات التراكمية وفقا لنظام الكتاب المفتوح بالنظام التعليمى الجديد، ومن المقرر إعلان النتيجة فى المدارس، خلال الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسى الثانى والمقرر أن يبدأ السبت 9 فبراير المقبل.

فى سياق متصل، واصلت الوزارة إجراء المقابلات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل فى امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم، والمقرر أن تنطلق 8 يونيو المقبل، وينتهى إجراء كافة المقابلات، الخميس المقبل، مع بدء الاستعلام الأمنى عن المرشحين المقبولين بصفة مبدئية، مع إعداد قائمة احتياطية حال استبعاد أى منهم وفقا لرأى الجهات الأمنية.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بمخاطبة المدارس لاستلام الاستمارات الورقية للثانوية العامة حتى يبدأ الطلاب فى تحريرها بداية من الفصل الدراسى الثانى، كشرط أساسى لدخول الامتحانات، وطالبت الطلاب بسرعة الحصول على كلمة المرور والكود السرى من الموقع الإلكترونى للوزارة للبدء الفورى فى تسجيل الاستمارات الإلكترونية.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم هذا العام، معتبراً أن المنظومة الإدارية فى منظومة التعليم متشعبة بدرجة كبيرة، حيث تضم الوزارة أكثر 1.7 مليون موظف ما بين إدارى ومعلم.

وأضاف «شوقى»- خلال مشاركته ببرنامج «نقطة حوار»، المذاع عبر شبكة راديو وتليفزيون «بى.بى.سى»، فى حوار مجتمعى من مكتبة الإسكندرية: «البعض عاتب الوزارة بعد تسريب امتحانات أولى ثانوى، وأن الاحتياطات التى يجرى اتخاذها من أجل منع الامتحانات من التسريب مكلفة للغاية، ولكنها متاحة، وتستطيع الوزارة القيام بها». ووجه «شوقى» حديثه للمسربين قائلاً: «سرب زى ما إنت عاوز لحد ما المنظومة الجديدة تشتغل والتابلت ييجى»، واستنكر تسريب امتحانات الصف الأول الثانوى على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: «الامتحان تجريبى ودرجاته لا تُحسب وليس به رسوب أو نجاح، وعاوز أقول لمن يسرب الامتحانات (إنت عبيط أوى)، لأن الامتحان تجريبى.. الغش فى مصر أصبح مرضاً مزمناً».