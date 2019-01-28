شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس الفرنسي تزور مسجد محمد علي بالقلعة وتستمع لـ«تواشيح دينية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت بريجيت ماكرون قرينة الرّئيس الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، جامع محمد علي بالقلعة، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية.

اصطحبها في الزيارة وزير الثقافة الفرنسي والسفير الفرنسي بالقاهرة، و كان في استقبالهم الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الذي اصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب من ساعة حيث زارت جامع وضريح محمد علي باشا وكشك الشاي الخاص بالملك فاروق، حيث استمعت إلى تواشيح دينية ومديح عن الرسول بصوت الشيخ سعيد الرفاعي، الذي كان موجود بالمنطقة وقت الزيارة.

كما تجولت قرينة الرئيس الفرنسي بمنطقة بانوراما القلعة حيث استمتعت بمشاهدة القاهرة وآثارها الإسلامية من فوق قلعة الجبل والتقطت الصور التذكارية لها بمنطقة البانوراما و كشك الشاي.

و من جانبها قالت المرشدة السياحة المتخصصة في علم المصريات فاطمة عبد الله والمصاحبة لقرينة الرئيس الفرنسي، أن سيدة فرنسا الأولى انبهرت بالجامع والضريح والتفاصيل الخاصة بعناصره المعمارية والتي استخدمت في تزينه من الداخل .