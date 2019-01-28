شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأزمة بين مصر وإسكتلندا حول «حجر خوفو» وتابوت ملكة مصرية مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لاتزال الأزمة التى أثارها حجر نادر يُذكر أنه يعود لهرم خوفو وكذلك تابوت يقال إنه يخص ملكة مصرية مجهولة، قائمة بين مصر واسكتلندا، مع اعتزام الأخيرة عرض الاثنين فى المتحف الوطنى، المقرر افتتاحه الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، الإثنين، أن مصر متمسكة بمطالبة الحكومة الاسكتلندية تقديم دليل على أن القطع الأثرية التى سيتم عرضها فى المتحف الوطنى باسكتلندا الشهر المقبل، مشيرة إلى تأكيد القاهرة أن القطع الأثرية لم تؤخذ من مصر بطريقة غير قانونية.

وأضافت الصحيفة أن ثمة تقارير تفيد بأن الحجر الذى يصل عمره إلى 4 آلاف و500 عام، تم اقتطاعه من الهرم الأكبر فى الجيزة، مع قطع أثرية مصرية أخرى من المقرر أن تعرض فى إدنبره الشهر المقبل، وتابعت أن عالم الفلك تشارلز بياز سميث، المسيحى المتدين، هو الذى جلب الحجر إلى اسكتلندا عام 1872 اعتقاداً منه بأن بناء الهرم يعد واحدة من بنات أفكار نوح عليه السلام.

وسيشكل الحجر القطعة الرئيسية للمعرض الدائم الذى تقيمه اسكتلندا تحت عنوان «إعادة اكتشاف مصر القديمة»، الذى سيعرض كذلك تابوتا من الذهب لملكة مصرية غير معروفة وتمثالا لأبوالهول يرجع تاريخه إلى القرن 16، بحسب «تايمز». وبينما يصر القائمون على إدارة المتحف أن بلادهم حصلت على حجر الهرم بشكل قانونى وشرعى، فإن السلطات المصرية تطالب اسكتلندا بإظهار دليل يثبت قانونية ملكية حجر الهرم والقطع الأثرية الأخرى التى تتابع جلبها إلى اسكتلندا.

ونقلت «تايمز» عن منال شبراوى، رئيس المكتب الإعلامى المصرى فى لندن، قولها إن «مصر تتابع القضية، وقد تم الاتصال بالمتحف الوطنى فى اسكتلندا، وإرسال خطاب رسمى يطلب تقديم كل الوثائق ذات الصلة وشهادات للحيازة التى تثبت أن القطعة الأثرية أو أى قطع أخرى من المقرر عرضها فى المتحف لم يتم تصديرها بشكل غير قانوني».

كانت الإدارة العامة للآثار المستردة اقترحت على المسؤولين المصريين السفر إلى اسكتلندا للتفتيش والاطلاع على الوثائق الخاصة بكل القطع الأثرية المزمع عرضها فى المتحف وأوراق اعتمادها، ناقلة عن أحد المتحدثين الرسميين للإدارة قوله إن «قانون حماية الآثار المصرى يجرم الاتجار فى الآثار أو تصديرها، وإذا ما ثبت أن هذا الحجر أو أى قطع أثرية أخرى معروضة بالمتحف تم تهريبها إلى اسكتلندا بشكل غير قانونى، فسيتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى مصر».

فى المقابل، تصر إدارة المتحف على أنها راجعت كل الوثائق والأوراق التى تثبت شرعية امتلاك الحجر، وأنها حصلت على التصاريح الخاصة بالقطع الأثرية وأوراق اعتمادها، وأشارت «تايمز» إلى رأى كريس ناوتون، رئيس الرابطة الدولية لعلماء المصريات، الذى يعتبر أن مسألة الملكية الأجنبية لقطع أثرية هى مسألة معقدة ومثيرة للجدل، حيث يقول: «حقيقة هناك ملايين القطع التى خرجت من مصر خلال القرنين الماضيين، وأعتقد أن العديد منها لم يرفق به وثائق تشير إلى أن الحكومة المصرية سمحت بخروجها»، بينما قال المتحدث باسم المتحف الوطنى فى اسكتلندا إنهم «تلقوا اتصالاً من السفارة المصرية فى هذا الشأن وتم الرد عليه» مضيفاً: «ولكننا لم نتلق أى اتصال آخر من السفارة، لقد طلبوا ما يثبت أن الحجر دخل إلى اسكتلندا بشكل قانونى وأعربنا عن ثقتنا فى الملكية القانونية للحجر وأننا حصلنا على التصاريح اللازمة وتوثيق ملكية الحجر».