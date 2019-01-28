شكرا لقرائتكم خبر عن خبير العلاقات الزوجية: حملة «خليها تعنس» أعطت ثقة لسيدات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب معوض، خبير العلاقات الزوجية، إن «حملة (خليها تعنس) أعطت ثقة لسيدات مصر، وحزين من الشباب الذين أطلقوا الحملة لأنهم أساءوا لأختهم وأقاربهم وفتيات مصر».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «مستاء من الحملة، ومستفزة، وجاءت في توقيت حملة (خليها تصدي) للسيارات، ومنتهى السوء تشبيه السيارة بالمرأة»، مؤكدًا أن «الرجل اللي كتب تناول مراته وأخته وبنته».

وتابع: «معجب من رد فعل البنات على السوشيال، ولو الستات أضربوا عن الزواج الرجل مش هيعرف يعيش»، مضيفًا أن «الحملة حركت مياه راكدة في مواجهة تكاليف الجواز الباهظة، وستجبر الأسر على إعادة حساباتها في تعطيل الزواج».