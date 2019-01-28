شكرا لقرائتكم خبر عن معركة «نقيب الصحفيين»: «زيادة البدل» كلمة السر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت معركة الترشح على منصب نقيب الصحفيين إلى محطة «التربيطات» لتقديم الاتفاقيات الخدمية، حيث يسعى كل مرشح فى الوقت الحالى للحصول على أكبر قدر من الخدمات للصحفيين، تمهيدًا للإعلان عنها مع ترشحه الرسمى فور فتح باب الترشح.

ويعتبر بدل التدريب والتكنولوجيا هو كلمة السر فى الانتخابات المقبلة، حيث يسابق كل من عبدالمحسن سلامة، النقيب الحالى، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الزمن، للحصول على زيادة جديدة فى بدل التدريب والتكنولوجيا حتى يصل على أقل تقدير لـ2000 جنيه شهريًا.

وقال عبد المحسن سلامة، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيزف أخبارًا سارة للصحفيين خلال الساعات القليلة المقبلة، تتعلق بأكبر زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا طوال تاريخ النقابة، والاتفاق على إقامة مشروع مستشفى الصحفيين وإقامة سجل مدنى بالنقابة.

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه يتحرك على كل الأصعدة للحصول على أكبر قدر من المزايا والخدمات للصحفيين تشمل كل شىء وأبرزها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وحل عدد كبير من الأزمات، بحيث يكون الترشح له معنى وقيمة.

وقال الكاتب الصحفى محمد البرغوثى، إنه يعكف الآن على إعداد برنامجه الانتخابى، موضحا أن الملامح الأساسية له شبه منتهية، ووضعه بمعاونة مجموعة من الزملاء.

بدوره، أكد الكاتب الصحفى رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم لـ«المصرى اليوم»، أنه يسعى لإعادة النظر فى عدد من الملفات المهمة التى تخص المهنة، ومنها ملف صحفيى المعاشات الذين لا يتقاضون البدل، وإعادة كرامة الصحفيين من جديد.