شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل «سائحة الترامادول» من مصر بعد عفو رئاسي (القصة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عثمان، محامي السائحة الإنجليزية لورا بلامر، الشهيرة بـ«سائحة الترامادول»، أن المتهمة سيجري ترحيلها من قسم أول الغردقة إلى بلادها على متن إحدى الرحلات السياحية المغادرة من مطار الغردقة الدولي خلال الساعات المقبلة.

وأوضح «عثمان» أن الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر أنهت جميع إجراءات الإفراج عن المتهمة البريطانية، مشيرًا إلى أنها غير مطلوبة على ذمة أي قضايا أخرى أو تحقيقات، وذلك بعد قضائها ثلث مدة العقوبة بحبسها.

وشمل المتهمة قرار العفو الجمهوري رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٩ الذي يشمل العفو عن عدد من المسجونين المحكوم عليهم بعد قضائهم ثلث المدة، بمناسبة عيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، حيث قضت المتهمة في الحبس مدة عام و٣ أشهر و١٦ يومًا من الحكم الصادر ضدها بالحبس ٣ سنوات والغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في الحكم الصادر من محكمة جنايات البحر الأحمر بتهمة حيازة مواد مخدرة محظور تداولها.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن المتهمة في انتظار تسلم جواز سفرها ومتعلقاتها، ليتم الحجز لها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من الغردقة لبريطانيا.

وقضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار مصطفى أمين جاد، وعضوية المستشارين محمد نور الدين، والدكتور أحمد شتا، بحبس السائحة الإنجليزية لورا بلامر المتهمة بحيازة أقراص مخدرة ٣ سنوات.

ووافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على إحالة السائحة الإنجليزية في حيازة أقراص مخدرة بمطار الغردقة للمحاكمة الجنائية، بعد أن ضبطتها جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة سلطان صالح، وحبستها النيابة ٤ أيام ثم تم تجديد حبسها ١٥ يومًا أخرى.

كانت جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة سلطان صالح أحبطت محاولة راكبة إنجليزية الجنسية تهريب كمية من الأقراص المخدرة من نوع الترامادول لداخل البلاد، وذلك بالمخالفة للقانون، وجرى عرض الواقعة على الدكتور محمد عنان مدير عام جمارك منطقة الغردقة حيث قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من تفاصيل الواقعة اشتباه محمود فتحي، مأمور جمرك مطار الغردقة الدولي، في راكبة إنجليزية الجنسية تدعى لورا «٣٣ عامًا» قادمة ضمن فوج سياحي من مطار مانشيستر على إحدى الرحلات السياحية وبتفتيش حقائبها عثر على بداخلها مخبأة لكمية من مخدر الترامادول.

وخلال التحقيقات اعترفت الراكبة بأن هذه الأقراص لتوصيلها لأحد أصدقائها المصريين المقيمين بالغردقة، ولا تعلم أنه محظور دخولها، وتم عرض الواقعة على سعيد كامل، مدير جمارك مطار الغردقة، ومحمد عنان، مدير عام جمارك الغردقة، وقرر التحفظ على المضبوطات وإخطار مباحث المطار بالواقعة.

وقرر الدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وإحالة المتهمة للنيابة لاستكمال التحقيقات التي حبست المتهمة ٤ أيام ثم تم تجديد حبسها ١٥ يوما أخرى حتى تم الحكم بحبسها.

وأنهت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، الأحد، إجراءات الإفراج عن المتهمة البريطانية «لورا بلامر»، الشهيرة بـ«سائحة الترامادول»، بعد قضائها ثلث مدة العقوبة بحبسها.

سائحة الترامادول الإنجليزية

سائحة الترامادول الإنجليزية