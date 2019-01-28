شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الثروة الداجنة: مصر تنتج حوالي 13 مليون «بطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنه «لابد من أخذ عينات قبل السماح بدخول الطيور المستوردة لمصر».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «مصر تنتج حوالي 13 مليون بطة، ونستورد حوالي 7 مليون بطة، ولابد من تشجيع المنتج المحلي في السوق المصري». وتابع أن «البطة عمر يوم تصل إلى 17 جنيهًا، وبعد الفحص والتأكد من سلامتها تصل إلى 20 جنيهًا».