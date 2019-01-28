شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك غدا فى فعاليات منتدى شباب الجامعات بمعهد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك غدا الثلاثاء ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بفعاليات منتدى شباب الجامعات في يومه الثانى ، والذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 27-31 يناير الجارى، بمشاركة العديد من الوزراء في لقاءات مفتوحة مع الطلاب لعرض السياسات المختلفة بالوزارات، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



و أكدت السعيد ، علي أهمية دور الشباب في المجتمع حيث تنعم مصر بأن 60% من السكان من الشباب، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الاستثمار في الشباب، فالاستثمار في البشر هو أغلي أنواع الاستثمار وذلك عن طريق عدة اجراءات لتطوير قدراتهم وتنميتها منها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التي دشنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي لها تحالفات مع عدة مؤسسات دولية، بالإضافة إلي البرامج التدريبية والمنح الدراسية للشباب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبرنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، بالإضافة الى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر من خلال برنامج رواد 2030، موضحة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يشكل احدي نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.



ويهدف المنتدى إلى تنمية روح الانتماء الوطني لدي الشباب، ومكافحة الشائعات التي تحاول النيل من الوطن وشبابه، بالإضافة إلي ممارسة الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية بما يساهم فى بناء شخصيتهم.



يذكر أن برنامج المنتدي يتضمن لقاءات حول مجلس النواب والشباب، وبناء الدولة، وإستراتيجية الأمن القومي، وأثر الثقافة في الانتماء الوطني، وإستراتيجية الوزارة فيما يخص الأنشطة الطلابية ولوائحها، وذلك بمشاركة 450 طالب وطالبة ، وعدد من المرافقين من27 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر.