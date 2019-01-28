شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 10 مساء.. توافق سياسى بين مصر وفرنسا حول حلول الأزمات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وقرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائى تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

عزز فريق الكرة الأول بالأهلى تقدمه أمام فريق دجلة، بعد مرور 75 دقيقة، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حاليًا في الجولة الـ20 للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت، بعد إحراز على معلول للهدف الثاني.

زارت، عصر اليوم، السيدة بريجيت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسى جامع محمد على بالقلعة، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية لمصر.

أثنى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مصر فى عهده أصبحت فى أفضل حال من حيث الاستقرار الأمنى والازدهار والنمو فى مشروعات البناء والتنمية.

يلتقى سامح شكرى، وزير الخارجية، غداً الثلاثاء، ميخاييل بوجدانوف، المندوب الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، بمقر وزارة الخارجية.

قالت "هند.ر" والدة طفل البلكونة، أن هدفها هو توصيل أبنائها إلى بر الأمان وعدم إيذائهم، وأنها لم تفكر أبدًا فى تعريض حياة أى منهم للخطر، وما حدث منها كان سوء فهم وتقدير للأمر، فقد أعمى الغضب عينها وجعلها تتصرف بتلك الطريقة.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى، حيث سيتم استعراض خطوات الإصلاح الاقتصادى بالدولة، وكذا مناقشة سبل تعزيز حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، استقرار أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، قائلا: "مفيش زيادة مليم حتى 1 يوليو المقبل، وبعدها القرار فى يد الحكومة"، مضيفا أن الوزارة تجرى العديد من المناقشات لتنويع مصادر الطاقة وجذب استثمارات جديدة سواء فى إنتاج الطاقة أو التوزيع ورفع كفاءة الخطوط.

لم يمنعه السجن من استكمال حلمه، الذى طالما حلم به، فقد كان هدفه الحصول على درجة الدكتوراه، لكنه دخل السجن متهما فى قضية تزوير، فلم تحوله قضبان السجون عن استكمال المسيرة التعليمية، ليحصل على درجة الماجستير وحلمه الحصول على الدكتوراه.

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط والإدارة لعامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط شخص لحيازته 77 قطعة أثرية.

تمارس السباحة المصرية نجوى غراب، البالغة من العمر 76 عاما، السباحة منذ أن كان عمرها أربع سنوات فقط، وحصلت على أول ميدالية فى بطولة دولية عندما كان عمرها 72 عاما.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك حسبما أفاد التليفزيون المصرى.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن جهاز تنمية سيناء سيجعلها مدينة جديدة، موجها حديثه للنائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد: "تعلم ما يتم من مشروعات فى سيناء سيجعلها أرض الفيروز حقيقة، وقبلة كل المواطنين، لأنها قطعة غالية علينا جميعا ".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وقرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائى تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

حذر عدد من علماء الدين وأساتذة الفقه المقارن والشريعة الإسلامية من انتشار حملات شبابية تسيء للمرأة المصرية والتى كان آخرها حملة "خليها تعنس" مؤكدين أن استخدام ألفاظ مثيرة تروج للفرقة والإسفاف أمر يخالف صحيح الدين الإسلامى بل ويمثل انتهاكا للقيم والمبادئ التى دعا لها الإسلام فى تكريم المرأة باعتبارها الأم والأخت والزوجة.