شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زوجة الرئيس الفرنسى ماكرون تزور جامع محمد على بالقلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت، عصر اليوم، السيدة بريجيت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسى جامع محمد على بالقلعة، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية لمصر.

واصطحبها فى الزيارة وزير الثقافة الفرنسى والسفير الفرنسى بالقاهرة وكان فى استقبالهم الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الذى اصطحبهم فى زيارة استغرقت ما يقرب من ساعة، حيث زاروا جامع وضريح محمد على باشا وكشك الشاى الخاص بالملك فاروق، حيث استمعت زوجت الرئيس الفرنسى إلى تواشيح دينية ومديح عن الرسول بصوت الشيخ سعيد الرفاعى، الذى كان موجودا بالمنطقة وقت الزيارة.

كما تجولت زوجة الرئيس الفرنسى بمنطقة بانوراما القلعة، حيث استمتعت بمشاهدة القاهرة وآثارها الإسلامية من فوق قلعة الجبل والتقطت الصور التذكارية لها بمنطقة البانوراما وكشك الشاى.

من جانبها قالت المرشدة السياحة المتخصصة فى علم المصريات فاطمة عبد الله والمصاحبة للزيارة إن سيدة فرنسا الأولى انبهرت بالجامع والضريح والتفاصيل الخاصة بعناصره المعمارية والتى استخدمت فى تزينه من الداخل .