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تركى آل الشيخ: مصر أمن واستقرار وازدهار فى عهد الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، على قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مصر فى عهده أصبحت فى أفضل حال من حيث الاستقرار الأمنى والازدهار والنمو فى مشروعات البناء والتنمية.

ونشر المستشار تركى آل الشيخ، صورًا تجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مناسبات مختلفة، وعلق عليها: "مصر فى عهد فخامتكم أمن واستقرار وازدهار، فى كل زيارة ترى شيئا جديدًا"، وتابع: "مصر غدًا للأفضل نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار".

 

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تركى آل الشيخ مع الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

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تدوينة تركى آل الشيخ عن مصر

 

وتأتى هذه التدوينات فى الوقت الذى تستقبل فيه مصر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى زيارة رسمية ترافقه خلالها زوجته بريجيت ماكرون، التى تتضمن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى، حيث سيتم استعراض خطوات الإصلاح الاقتصادى بالدولة، وكذا مناقشة سبل تعزيز حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

 

 

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تركى آل الشيخ فى أحد لقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

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تدوينة تركى آل الشيخ عن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

 

 

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