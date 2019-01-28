شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط بمقر الخارجية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكرى، وزير الخارجية، غداً الثلاثاء، ميخاييل بوجدانوف، المندوب الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، بمقر وزارة الخارجية.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أكد أن الرئيس السورى بشار الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده التالية.

وأضاف بوجدانوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الأسد يحظى بشعبية كافية، ولو لم يكن كذلك لكانت نتائج السنوات الأخيرة مغايرة، وردا على سؤال حول إمكانية أن يفوز الأسد فى انتخابات الرئاسة، قال بوجدانوف "بالطبع أعتقد أن ذلك ممكن".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى سوريا عام 2021، وقد فاز الأسد فى السباق الرئاسى السابق عام 2014 بنسبة 88.7 بالمائة من الناخبين، حسب المعطيات الرسمية.