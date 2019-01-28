شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. والدة طفل البلكونة لـ"الخليج 365": ماحدث كان سوء تقدير ولم أقصد إيذاء ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت "هند.ر" والدة طفل البلكونة، إن هدفها هو توصيل أبنائها إلى بر الأمان وعدم إيذائهم، وأنها لم تفكر أبدًا فى تعريض حياة أى منهم للخطر، وما حدث منها كان سوء فهم وتقدير للأمر، فقد أعمى الغضب عينها وجعلها تتصرف بتلك الطريقة.

وأضافت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها دخلت فى حالة نفسية سيئة منذ يوم الواقعة، خاصة بعدما شاهدت الفيديو الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنها تسعى لجعل أبنائها فى أعلى المراتب وتعمل من أجلهم.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قررت إخلاء سبيل "هند.ر" ربة المنزل المتهمة بالإهمال وتعريض حياة ابنها للخطر، وهى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"طفل البلكونة"، بضمان محل إقامتها.

كما قررت النيابة العامة تسليم الطفل لوالده، وأخذ تعهد بعدم التعرض له بالضرب أو الإيذاء، ومتابعة دورية مع لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى.















































