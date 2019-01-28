السيسي وماكرون يشاركان بالمنتدي الاقتصادي المصري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، حيث سيتم استعراض خطوات الإصلاح الاقتصادي بالدولة، وكذا مناقشة سبل تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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