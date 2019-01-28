"الكمين المزيف وكواليس الليلة الأخيرة لعروس العياط".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الجنايات تأمر بعرض متهم بخطف "طفل الشروق" على المستشفى

أجلت الدائرة 20 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار لطفي سالمان، اليوم الإثنين، محاكمة 8 متهمين بخطف "طفل الشروق" سامي هشام، لجلسة 28 أبريل المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

وقال المحامي عمرو جوجري، دفاع المتهمين في تصريحات لمصراوي، إن المحكمة أمرت بعرض المتهم إسلام عبدالغني، على مستشفى السجن لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية، وطلب "جوجري" إخلاء سبيل المتهم نظرًا لسوء حالته الصحية.

الداخلية تواصل حربها على "السحر والجمال" وتضبط 3 متهمين بحوزتهم "كوكتيل مخدرات"

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 من العناصر الإجرامية بحوزتهم سلاح ناري، وكمية من المواد المخدرة بمنطقة "السحر والجمال".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، مكاناً لترويج المواد المخدرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط، "طارق. ج"، 35 سنة، سبق اتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات، و "محمد.م"، 24 سنة، محكوم عليه غيابياً بالحبس سنة في قضية سرقة، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان، حال تواجدهما أسفل كوبري 56 دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

"عربية مفيمة".. 23 ضابطا في مهمة رسمية للإيقاع بعناصر "الكمين المزيف" بالقاهرة

تكثف قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من جهودها للقبض على تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة، وقام بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

تلقى قسم شرطة الخليفة أكثر من 5 بلاغات مفادها تعرض أصحابها للنصب والسرقة على يد تشكيل عصابي أوهمهم أنه رجال شرطة، حيث تعرض عدد من المبلغين لسرقة مبالغ مالية، وتعرص أحدهم لسرقة سلاحه المرخص.

كما تلقى قسم شرطة البساتين 3 بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات نصب مماثلة من قبل 4 شباب انتحلوا صفة ضباط شرطة.

بالفحص تبين أن 4 متهمين يستقلون سيارة ملاكي بزجاج "فاميه" وبدون لوحات معدنية يقوم من خلالها المتهمين بعمل كمائن مزيفة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تأجيل أولى جلسات طعن المتهمين في "أحداث مسجد الفتح" ل11 فبراير

أجلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، أولى جلسات طعن المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد لجلسة 11 فبراير لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

تليفزيون وشعلة وجثة.. كواليس الليلة الأخيرة لـ"عروس العياط"

كعادتها كل مساء، جلست "منار" أمام جهاز التلفاز لمتابعة قنوات الدراما والبرامج الترفيهية، إلا أن برودة الطقس عشية أمس دفعتها للتفكير في طريقة تقيها انخفاض دراجات الحرارة بعد منتصف الليل، فأحضرت شعلة صغيرة الحجم قبل أن يغلبها النوم دون أن تستيقظ منه للأبد.

الثالثة فجر الإثنين، بدت الأجواء طبيعية داخل قسم شرطة العياط، لم يغادر العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين مكتبه، يراجع اللمسات الأخيرة لحملة أمنية مكبرة ستنطلق في صباح اليوم التالي فضلا عن متابعة الحالة الأمنية عبر الخدمات المنتشرة بشتى أرجاء المركزين، قبل أن يقرر التوجه إلى منزله لأخذ قسط من الراحة تعينه على يوم شاق ينتظره في الغد، لكن خطته لم تكتمل.

عبر جهاز اللاسلكي المستقر على مكتبه، تلقى مفتش القطاع إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول منار عرفات 19 سنة، مقيمة بقرية العطف بمركز العياط، مصابة بحروق بنسبة 70 % من الدرجة الثالثة في أنحاء الجسم، وحالتها خطرة.

نار التدفئة تنهي حياة فتاة في العياط

لقيت فتاة مصرعها، إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم جراء إشعالها شعلة غاز طبيعي للتدفئة داخل منزلها بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى العميد ياسر يوسف، مأمور قسم العياط، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بقرية العطف ووجود مصابة.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، أكدت أن "منار عرفات"، 19 سنة، جهزت شعلة للتدفئة إلا أنها أخذتها سِنةُ من النوم، وامتدت النار لملابسها.

تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" لـ 13 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"، لجلسة 13 فبراير المقبل لتعذر حضور المتهمين.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تحرش بتلميذة ابتدائي.. إحالة مدرس لغة عربية للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول لغة عربية بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة بورسعيد سابقاً للمحاكمة العاجلة ، كما أمرت باستبعاده عن العمل بالتدريس.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قرار الإحالة يأتي لاتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذة بالصف الثالث الابتدائي بإحدى مدارس بورسعيد.

وكانت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني قد تلقت شكوى والدة إحدى التلميذات بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية ببورسعيد ضد معلم اللغة العربية بالمدرسة لتحرشه جنسياً بنجلتها وذلك رفق بلاغ إدارة جنوب بورسعيد التعليمية ، حيث تم استبعاد المتهم المذكور عن أعمال التدريس فور اكتشاف الواقعة.