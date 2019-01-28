حبس مالكة حضانة لاتهامها بالإهمال والتسبب في وفاة طفلة رضيعة بـ 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالإهمال الذي نتج عنه مصرع رضيعة بالخطأ، وإدارة حضانة بدون ترخيص، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجها بكفالة 2000 جنيه، وطالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة الرضيعة لبيان سبب الوفاة، خاصة أنه لا توجد بها إصابات ظاهرية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر تلقى بلاغًا من سمسار يتهم فيه مالكة حضانة وزوجها بالتسبب في قتل رضيعته "سجدة"، البالغة من العمر 7 أشهر، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الحضانة الكائنة بمنطقة مساكن أبوالوفا بمدينة السادس من أكتوبر، وتم التحفظ على مالكتها "إ.ح" وزوجها "م.ع"، ونقل جثة الرضيعة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

وأضافت التحقيقات أنه تم الاستماع لأقوال والدي الطفلة حيث أكدوا أنهم يخرجون منذ الصباح الباكر لمباشرة عملهم، لذلك حاولوا إيجاد مكان مناسب لترك الرضيعة فيه، فعثروا على الحضانة محل الواقعة، واتفقوا مع ربة المنزل التي تديرها بترك الرضيعة لديهم.

وأضافت التحقيقات أنهم سلموا الطفلة الرضيعة للمتهمة يوم الواقعة وذهبوا لمباشرة عملهم، وفى نهاية اليوم عادوا لاصطحابها من الحضانة وهناك أخبرهم الجيران بأن الطفلة توفيت وأن المتهمة اصطحبتها للمستشفى لبيان سبب الوفاة.