أخبار مصر | قرينة الرئيس الفرنسي تزور جامع محمد علي بالقلعة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرينة الرئيس الفرنسي تزور جامع محمد علي بالقلعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت، السيدة بريجيت ماكرون قرينة الرّئيس الفرنسي، بزيارة جامع محمد علي بالقلعة، بعد عصر اليوم الاثنين وذلك علي هامش زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

اصطحبها في الزيارة وزير الثقافة الفرنسي والسفير الفرنسي بالقاهرة وكان فى استقبالهم الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الإسلامية والقبطية واليهودية الذي اصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب من ساعة.

وزارت بيرجيت زوجة الرئيس الفرنسي، جامع وضريح محمد علي باشا وكشك الشاي الخاص بالملك فاروق حيث استمعت لتواشيح دينية ومديح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت الشيخ سعيد الرفاعي الذي كان موجود بالمنطقة وقت الزيارة.

كما تجولت بمنطقة بانوراما القلعة حيث استمتعت بمشاهدة القاهرة وآثارها الإسلامية من فوق قلعة الجبل والتقطت الصور التذكارية لها بمنطقة البانوراما وكشك الشاي.

ومن جانبها قالت المرشدة السياحة المتخصصة في علم المصريات فاطمة عبدالله والمصاحبة لزيارة زوجة الرئيس الفرنسي إن سيدة فرنسا الأولي انبهرت بالجامع والضريح والتفاصيل الخاصة بعناصره المعمارية والتي استخدمت في تزينه من الداخل.