أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة": السيسي كان قويًا كعادته في مؤتمره مع ماكرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة": السيسي كان قويًا كعادته في مؤتمره مع ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن المؤتمر الصحفي للرئيسين السيسي وماكرون كان شفافًا وواضحًا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان قويًا كعادته ويمتلك الحجة الكاملة، والرد على انتقادات ماكرون فيما يخص حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان أصدره، مساء اليوم الاثنين، أنه فخور بوطنية السيسي غير المسبوقة وحديثه الذي يمثل 100 مليون مصري، موضحا أن السيسي تحدث خلال المؤتمر الصحفي بمنتهى القوة وعبر عن الشارع المصري، وأدلى بتصريحات لا تقال إلا في الغرف المغلقة.