أخبار مصر | كبار الكُتاب بعزاء شقيقة مكرم محمد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار الكُتاب بعزاء شقيقة مكرم محمد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين، في عزاء شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم تلإعلام، بمسجد المشير طنطاوي.
وتلقى العزاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وحضر كل من: الناقد الرياضي الكبير عصام شلتوت، والكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، والإعلامي شريف فؤاد، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
كما شارك بالعزاء عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وعصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عماد حسين.
وكانت شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، توفيت مساء أول أمس السبت في أحد المستشفيات بعد صراع كبير مع المرض.
وأنهى أهل المتوفية، إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، ودُفنت أمس الأحد بمقابر العائلة بالمنوفية.
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